Verunsicherung bei den Bullen ist zu spüren

Die Verunsicherung im Team ist aufgrund der komplizierten vergangenen Wochen nämlich deutlich zu spüren. Erkennbar ist das vor allem an den Leistungen einiger Stützen. So agierte der sonst so stabile Oumar Solet zuletzt überraschend fehleranfällig und auch Mittelfeldmotor Nicolas Seiwald präsentiert sich aktuell nicht so zuverlässig wie gewohnt.