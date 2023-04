LH Stelzer zeigt Kanzler Klimaschutz ohne Verbote

„Wir laden alle ein, sich bei uns anzuschauen, wie Klimaschutz auch ohne neue Verbote funktionieren kann“, sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP). Bundeskanzler Karl Nehammer (ebenfalls ÖVP) wird sich zwei Vorzeigeunternehmen in Sachen Klimaschutz und Mobilität in Oberösterreich am Dienstag (18. April) ansehen.