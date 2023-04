Amtsbekannter (13) ging wieder auf Raubzug

Ein 13-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag am Franz-Josefs-Kai am Rand der Wiener Innenstadt mit einem Messer einen 18-jährigen Passanten überfallen. Das Opfer wurde mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht traktiert, ihm dann das Handy geraubt. Nicht die erste Tat des 13-jährigen Verdächtigen ...