Slowjansk: Zahl der toten Zivilisten steigt auf 9

Selenskyj über Russland: „Dies ist ein böser Staat“

Er sprach den Angehörigen sein Beileid aus und schrieb in einem Beitrag, der von Aufnahmen eines beschädigten Gebäudes begleitet wurde: „Er (der russische Präsident Wladimir Putin - Anm. d. Red.) tötet einfach Menschen am helllichten Tag. Ruinieren, zerstören alles Leben.“ In seiner nächtlichen Videoansprache sagte Selenskyj, dass im Vorfeld der orthodoxen Ostergottesdienste an diesem Wochenende keine einzige Stunde „ohne russische Morde und Terror“ vergangen sei. „Dies ist ein böser Staat“, wiederholte der Präsident, „und er wird der Verlierer sein. Der Sieg ist unsere Pflicht angesichts dieser Art von Menschlichkeit“.