„So wird die Abteilung nicht überlebensfähig sein“

Berichte über Probleme im Gesundheitssystem werden gerne als Kritik am Personal dargestellt. Doch was, wenn die Mitarbeiter selbst nicht mit solcher an den Vorgesetzten sparen? Ein der „Krone“ vorliegender Mailverkehr zwischen Medizinern der Klinik Ottakring spricht Bände. Zu ihrem Schutz haben wir die Namen anonymisiert.