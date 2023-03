Stadtrat: „Krise ist es erst, wenn wir zusperren“

Für jede Menge Aufregung sorgte der „Krone“-Bericht über die Probleme in der heimischen Notfallmedizin. Ein Wiener Top-Mediziner warnt vor einer schlechter werdenden medizinischen Versorgung bei Notfällen und rät, „besser keinen Unfall zu haben“. Auch Vertreter der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie (ÖGU) sprechen von einer „drastischen Reduktion der OP-Kapazitäten in der Unfallchirurgie“ und von „kaum mehr haltbaren Zuständen in den Spitälern“.