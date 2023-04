Vollwaise ermöglicht ein Krisenzentrum für Kinder

Projekt mit Mehrwert

Das viergeschossige Haus, in dem sie eine vorübergehende Herberge finden sollen, war eine ehemalige Frühstückspension und gehörte der 25-jährigen Mörbischerin Vanessa Schwaighofer. Die Versicherungsgestellte hätte ihr Erbe auch an andere Interessenten veräußern können, entschied sich aber ganz bewusst dafür, es an die Sozialen Dienste Burgenland zu verkaufen.