Neuer-Comeback: Tuchel verrät spannende Details

Erste Torwartübungen im Rehabereich

Nach seinem beim Skitouren erlittenen Unterschenkelbruch arbeitet Neuer eifrig an seiner Rückkehr. Tuchel bereite es „große Freude“, ihn „täglich in der Reha zuzuschauen“ und verrät: „Es geht jeden Tag vorwärts. Gestern habe ich in der Nähe meines Trainerbüros Lärm gehört. Da hat er seine ersten Torwartübungen im Rehabereich gemacht und die ersten Bälle gehalten, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben."