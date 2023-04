Formel 1 und MotoGP: Pläne für die „Super-Ehe“

Der logistische Aufwand für ein derartiges Event wäre enorm. Alleine die Boxen für alle Teams (20 Fahrer in der Formel 1, 22 in der MotoGP) aufzubereiten, wäre eine Herausforderung, benötigte einige Umbauarbeiten. Ezpeleta bremst im Gespräch mit dem spanischen Radiosender (noch) vorsichtig: „Wir müssen einmal abwarten, wir brauchen in der MotoGP ja auch viel größere Auslaufzonen als in der Formel 1.“ Außerdem gibt es aktuell mit drei spanischen Rennstrecken (Barcelona, Jerez und Valencia) bis 2027 noch laufende Verträge.