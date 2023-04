Euro Tour gastiert mit Rekordfeld in St. Johann

Ambitioniertes Ziel

9-Ball Vize Europameister Daniel Guttenberger hat sich auf der Euro Tour noch nicht ins Rampenlicht gespielt. Der Mühlviertler unterstützte zuletzt in der Bundesliga seinen Verein PBC NEONOVUS Wels und belegte beim traditionellen „Bunny Open“ zu Ostern in Rankweil nur den geteilten 33. Platz. In St. Johann peilt der Oberösterreicher die Knock Out Phase der besten 32 als Ziel an.