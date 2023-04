Moskauer Geheimdienst sucht 35-jährigen Ukrainer

Täter soll in der Türkei sein

Er soll im Auftrag ukrainischer Geheimdienste gehandelt und Russland bereits verlassen haben. Am 3. April sei er über Armenien in die Türkei geflogen, hieß es aus Moskau. Russische Staatsmedien veröffentlichten persönliche Dokumente und Fotos des mutmaßlichen Täters. Verantwortung trage zudem das Team um den inhaftierten russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, sagten Vertreterinnen und Vertreter des FSB. Sowohl Nawalny-Vertraute als auch die Regierung in Kiew wiesen die Beteiligung an dem Mord zurück. Der Geheimdienst habe diesen Blogger, der auch die Kriegsführung des Verteidigungsministeriums in Moskau kritisierte, selbst „beseitigt“, sagte der Nawalny-Vertraute Iwan Schdanow.