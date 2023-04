Kreml: Tötung von Militärblogger war „Terrorakt“

Innenministerium veröffentlicht angebliches Beweisvideo

Das Innenministerium in Moskau veröffentlichte ein Video, in dem die mutmaßliche Täterin zugibt, am Sonntag in dem Café gewesen zu sein. Sie habe Tatarski, der mit bürgerlichem Namen Maxim Fomin heißt, eine Büste übergeben, die dann später explodierte. Der 40-Jährige starb, beim Messagingdienst Telegram folgten ihm mehr als 560.000 Menschen. Auf die Frage, wer ihr diese Büste gegeben habe, meinte die Tatverdächtige, dass sie das später sage.