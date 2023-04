Wie der Tod eines Bloggers Putin nützen könnte

Niemand will für Anschlag verantwortlich sein

Damit reagiert Moskau auf den Tod des Kriegsbloggers Wladlen Tatarski, der bei einer Explosion in einem Café in St. Petersburg ums Leben kam. Das Ermittlungskomitee, Russlands oberste Strafverfolgungsbehörde, hat am Montag die Explosion vom Sonntagabend in der russischen Großstadt als Terrorangriff eingestuft. Wladimir Putin hat dem verstorbenen Kriegsaktivisten postum „für Mut und Kühnheit“ öffentlichkeitswirksam einen Orden verliehen. Der Kreml macht für den Anschlag die Ukraine und russische Oppositionelle verantwortlich.