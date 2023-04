Nawalnys Krankheit könnte wieder Vergiftung sein

„Wir schließen nicht aus, dass Alexej Nawalny in diesem Moment langsam vergiftet wird, langsam getötet wird, damit es weniger Aufmerksamkeit erregt“, schrieb Kira Jarmysch am Donnerstag auf Twitter. In der Nacht von Freitag auf Samstag sei ein Krankenwagen gerufen worden, da Nawalny starke Bauchschmerzen gehabt hätte. Er hätte aber nicht erfahren, woran er leide. Nawalny habe in ungefähr zwei Wochen acht Kilogramm abgenommen. Er werde in einer Strafzelle mit akuten Schmerzen ohne medizinische Hilfe festgehalten, kritisierte Jarmysch.