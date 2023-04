Katzenfamilie samt neugeborenen Jungen ausgesetzt

Katzenfamilie hatte riesigen Hunger

„Die Katzen ließen sich problemlos einfangen. Sie hatten riesigen Hunger. Mir fehlen die Worte. Wer macht so etwas?“, ist Yvonne Linder erschüttert, die sich schon seit Jahren in Oberkärnten für den Tierschutz einsetzt. Bei den erwachsenen Katzen dürfte es sich um Mutter und Tochter handeln. „Da hat jemand die Katzen einfach während der Geburt oder kurz danach in den Wald gebracht“, vermutet Linder. Die Katzen wären kläglich verhungert, denn sie waren in einem erbärmlichen Zustand.