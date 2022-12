Hündin samt Welpen und Rassekater ausgesetzt

„Was ist mit manchen Menschen los?“, das fragen sich die Tierpfleger der Kärntner Tierheime. Am Heiligen Abend wurde ein reinrassiger Kartäuser-Kater in die Tierklappe vom Tierheim Garten Eden gesteckt. Tierpfleger konnten eine Frau dabei beobachten, wie sie das arme Tier in Beisein ihres achtjährigen Sohnes herzlos entsorgte. „Wir haben die Frau dann zur Rede gestellt. Sie teilte uns mit, dass sie nicht anders konnte. Ihr Ex-Mann wollte den Kater in den Wald schmeißen“, berichtet Tierpfleger Dennis entsetzt. Leider sei es in traurige Mode gekommen, dass immer mehr Tiere in der Tierklappe entsorgt werden.