Traurig-schöner Abschied am Schiederweiher

Alle halfen mit

Und weil es den Verein „Rollende Engel“ in Oberösterreich gibt, wurde dieser Wunsch der Linzerin auch prompt erfüllt. „Um an den schönsten Platz am Schiederweiher heranzukommen, haben wir mit den Eigentümern, der SKH Carl Herzog von Württemberg, Kontakt aufgenommen. Dort erhielten wir sofort Unterstützung und wurden eigens an den Platz herangeführt“, erzählt Florian Aichhorn, Gründer der ehrenamtlichen „Engel“, die mittlerweile schon in ganz Österreich unterwegs sind, um todkranken Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen.