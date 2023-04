Warum Leaks zwei Nationen in Erklärungsnot bringen

Belgrad schweigt

Die Regierung in Belgrad pflegt traditionell ein enges Verhältnis zu Russland. Trotz des EU-Beitrittsprozesses beteiligt sich das Land daher auch nicht an den Sanktionen gegen Russland. Die Regierung in Moskau habe Serbien im März um eine offizielle Erklärung für die angeblichen Lieferungen gebeten, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.