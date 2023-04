Wie ein Chamäleon den Kino-Wandel bekämpft

Gerade in diesen Tagen fallen Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel oft ins Wasser. Regnerische Wetterberichte sind seit jeher ein Segen für Kinobesitzer - und werden es auch in Zukunft sein. Daran ändert auch das gestiegene Angebot an Streamingdiensten wie Netflix (36 Prozent Marktanteil), Amazon Prime (33 Prozent) oder Disney+ (21 Prozent) nichts.