Karriereende? Das sagt GAK-Spielmacher Liendl dazu

Nach zuletzt fünf Siegen in Serie ist die Erwartungshaltung nicht kleiner geworden. Das weiß auch der 37-Jährige: „Bei einem Traditionsverein hast du sowieso die ganze Zeit den Druck. Wir haben immer gewusst, dass wir liefern müssen.“ Auch Liendl, der mit großen Hoffnungen geholt wurde. Fünf Tore und zehn Vorlagen (Liga-Spitze) sind die Ausbeute. „Am Anfang hab ich Zeit gebraucht, in die Liga zu finden. Speziell in den letzten Wochen ist es gut gelaufen. Wie viele es dann am Ende werden, ist mir egal, wenn wir dafür ganz oben stehen.“