Fußballfieber! Auch GAK hofft auf zwölften Mann

Die roten Anhänger dürften dabei ihren Klub nicht im Stich lassen: Bereits am ersten Vorverkaufstag konnten 1000 Tageskarten für den Hit in der Zweiten Liga am Freitag (20.30, Merkur Arena) gegen St. Pölten abgesetzt werden. Mittwoch und Donnerstag (Karten gibt‘s von 17 bis 19 Uhr in Graz-Weinzödl) hoffen die Rotjacken, das Stadion weiter zu füllen. Das Duell zuletzt gegen Vorwärts Steyr in Liebenau vor 2107 Fans war bereits das bestbesuchte Match der letzten Zweitliga-Runde. Dieser Wert sollte am Freitag weit überschritten werden.