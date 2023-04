Tierarzt zu spät: Familie trauert um Pferd „Amore“

Das Drama nahm am Karsamstag in der Früh seinen Lauf. „Meinem Wallach ,Amore’ ging es sehr, sehr schlecht. Wegen Kleinigkeiten rufe ich nie einen Tierarzt an, aber dieses Mal war es ein dringender Notfall“, erinnert sich die Besitzerin Lisa M. mit Entsetzen. Bei ihrem Pferdeveterinär lief lediglich das Tonband - zu Ostern auf Urlaub.