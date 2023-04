Endloser SPÖ-Kampf mit der Vergangenheit

Selbst den interessiertesten Beobachtern des Wettstreits um den Chefsessel in der SPÖ könnte die Lust auf Politik vergehen. In dem Tumult ist bisher kaum eine Hinterfotzigkeit ausgelassen worden. Das liegt gar nicht einmal so sehr an den beiden Widersachern, Burgenlands Hans Peter Doskozil und Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler.