Türkei-Wahl: Die Kurden als Zünglein an der Waage

Am 14. Mai finden in der Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Falls sie korrekt über die Bühne gehen, zeichnet sich ein Treppenwitz der Geschichte ab: Die von Recep Tayyip Erdogan so inbrünstig gehassten und verfolgten Kurden, besser gesagt: die kurdischen Aktivisten, könnten das Zünglein an der Waage sein.