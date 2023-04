„Kommunikation hat der Stadt sicher geschadet“

Nächste Runde in der Causa Notfallkompetenzen für die Wien Energie. Diesmal stand Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) im Zeugenstand. Er war einer von nur drei Regierungsmitgliedern - neben Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) - die über die Kreditvergabe in Höhe von insgesamt 1,4 Milliarden Euro für die Wien Energie per Notkompetenz informiert gewesen waren.