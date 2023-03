Finanzstadtrat als Zeuge in U-Kommission befragt

Erstmals stand am Donnerstag mit Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) ein politischer Vertreter im Zeugenstand der U-Kommission zur Causa Wien Energie. Überraschend wurden aus dessen Büro am Vorabend auch einige Beweismittel wie Kalendereinträge angeliefert - was bisher eher spärlich passierte, was auch die vorsitzenden Richter abermals bemängelten. Chats oder Mails waren auch diesmal nicht dabei. Der Stadtrat begründet das so: „Die Telefonlisten haben wir angefordert. Aus diesem Zeitraum gibt es aber keine Aufzeichnungen mehr. Und Mails fallen unter das Betriebsgeheimnis.“