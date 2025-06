Gemalte Sehnsucht nach der weiten Welt

Urlaub zu machen und auf Reisen zu gehen, ist eine recht junger Zeitvertreib – für die meisten Menschen. In seinen Anfängen war Reisen außerdem nicht nur teuer, sondern auch gefährlich. Adelige und Forscher zog es schon im 18. und 19. Jahrhundert regelmäßig und ausgiebig in die Ferne. Begleitet wurden sie dabei von Künstlern, die das Gesehene in Bildern festhielten.