Mit Leuchtturmlauf startet die Laufsaison 2023

Die beliebte Laufveranstaltung in Podersdorf am See bietet ein hautnahes Lauferlebnis direkt am Neusiedler See. Ausgetragen wird der Leuchtturmlauf in dieser Saison bereits zum 16. Mal. Mit dem Leuchtturm als Wahrzeichen und als zentraler Bestandteil des Laufes selbst, wird den Sportlern bei diesem Event ein einmaliges Erlebnis geboten. Beim Leuchtturmlauf gibt es drei verschiedene Strecken für jede Alters- und Läufergruppe.