Lange Reise einer Zuckerdose von Tirol nach Wien

Sendung konnte nicht zugestellt werden

Die Sendung sei am 19. Jänner aufgegeben, am 23. Jänner aber wegen Anschriftsproblemen retourniert worden. Zur Absenderin zurückgekommen ist das Paket jedoch nicht. „Es liegt seit über einem Monat in einem Post-Zentrum. Beschwerden via E-Mail und Telefon blieben erfolglos“, wandte sich Herr W. im März schließlich Hilfe suchend an die Ombudsfrau.