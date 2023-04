Mann fiel in U-Bahn Pistole aus der Tasche

Für Angst und Schrecken dürfte am Ostermontag ein Mann gegen 00.45 Uhr am Westbahnhof in Wien gesorgt haben: Dem 46-Jährigen war in der U-Bahn-Station eine Gaspistole aus der Tasche gefallen. Ein Zeuge (26) reagierte schnell und nahm die Waffe an sich, anschließend alarmierte er die Polizei.