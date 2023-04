Super-Adler übt Kritik: „Es ist nervig, dass ...“

Nach jahrelangem Streben um die Einführung von Skifliegen für Frauen fand in der vergangenen Saison die Premiere auf dem Weltrekordbakken von Vikersund statt. Dass dies so lange dauerte, ärgert Skisprung-Star Halvor Egner Granerud. Der Gesamtweltcup-Sieger kritisiert die FIS: „Es ist nervig, dass alles so langsam vorangeht!“