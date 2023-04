Keine rauschende Party bei Jägers Altach-100er

„Jetzt bleibt nur die Hoffnung auf einen Punktegewinn im vierten Derby“, sagt Jäger, das steigt in der vorletzten Runde. „Bis dahin sollten beide Vorarlberger Teams den Klassenerhalt in der Tasche haben. Ich will auch in der nächsten Saison Derby spielen.“ Jäger ist übrigens erst der zehnte Altach-Spieler, der 100 Bundesliga-Spiele für die Rheindörfler absolviert hat.