Jubel und Buh-Rufe für kühne „Meistersinger“

Zehn Jahre Linzer Musiktheater: Dieses Jubiläum wird in der oberösterreichischen Landeshauptstadt mit einer Oper von Richard Wagner gefeiert. Am Samstag wurden „Die Meistersinger von Nürnberg“ in einer neuen, zeitgemäßen Deutung auf die Bühne gestellt. Es gelangen Spitzenleistungen - und es gab gemischte Reaktionen beim Publikum.