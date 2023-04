Wie brutal sind unsere Kinder?

Zwölfjährige musste halb nackt Müll aufschlecken

Auch in Österreich werden die Fälle, in die Kinder und Jugendliche involviert sind, immer brutaler. Gerade erst wurde in Wien ein Fall verhandelt, bei dem drei 15-jährige Wienerinnen eine Zwölfjährige in einem Müllraum gequält haben sollen. Sie zwangen das Opfer, sich auszuziehen, fertigten demütigende Fotos an und ließen sie Abfälle vom Boden aufschlecken. Reue vor Gericht? Fehlanzeige! Die Angeklagten schmunzelten, eine von ihnen sagte zum Richter frech: „Du Opfer.“