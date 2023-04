Zwei Tote nach Hauseinsturz in Marseille gefunden

Während in den Trümmern des eingestürzten Wohngebäudes in Marseille noch Flammen lodern, suchen Rettungskräfte im Schutt weiter nach Vermissten. In der Nacht auf Ostermontag wurden zwei Tote gefunden. Bis die Leichen geborgen werden können, könnte es jedoch noch eine Weile dauern, so die Feuerwehr.