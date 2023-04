Entscheidung um letzten Viertelfinal-Platz vertagt

Da die auf Rang 8 liegenden Füchse am Samstag in der 21. und vorletzten Runde auswärts Spitzenreiter Krems mit 24:32 unterlagen, kam Graz zeitgleich dank eines 39:28-Erfolges bei Schlusslicht Bärnbach/Köflach bis auf einen Punkt an das Team aus Bruck heran. Westwien festigte mit einem 30:23-Sieg in Bregenz vorerst Rang 2.