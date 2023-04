19-Jähriger plünderte Spinde in zwei Fitnesstudios

Im Zeitraum von 15. Februar bis 29. März 3 ereigneten sich in einem Fitnessstudio in Steyr und in einem weiteren Enns wiederholt Diebstähle aus unversperrten und auch versperrten Spinden in der Herrenumkleide. Dabei konnte immer wieder die gleiche Vorgehensweise festgestellt werden. Der Täter hatte es auf Geldbörsen samt Inhalt (Bargeld, Dokumente und unbare Zahlungsmittel) abgesehen.