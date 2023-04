Im Derby ohne Ergebnis fehlte auch ein Sieger

Karsamstag-Nachmittag in Bischofshofen. Mit Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt und leichtem Regen begrüßten die Hausherren den FC Pinzgau zum Auftakt der Westliga. Die Gäste erwischten dabei den besseren Start: Tandari und Gvozdjar ließen in einer einseitigen Anfangsphase gute Chancen aus, Goalie Kahrimanovic war beide Male am Posten. In Minute 21 konnte aber auch er nichts mehr machen. Nach einer Flanke von Mühlbacher spitzelte Vereinslegende Tandari den Ball schön per Volley in die Maschen.