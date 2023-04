„Wenn es um etwas ging, war ich nie still“

Da werden, was mich betrifft, wohl noch einige Reformationstage verstreichen. In dieser Reihe interviewe ich Menschen mit migrantischem Hintergrund, die in Vorarlberg heimisch geworden sind. Bei Dir ist es jetzt umgekehrt. Wir sind in deinem Elternhaus. Obwohl Du seit fast sechzig Jahren in Brasilien wirkst, sprichst Du immer noch den Dialekt der alten Koblacher. Aus „Eier“ werden „Oier“, aus „elf“ wird „oalf“. Wo bist Du daheim?

Meine Wurzeln sind hier, aber mein Leben habe ich in Brasilien gelebt. Ich hatte nicht eine Minute, eine Sekunde lang das Bedürfnis, ich müsste jetzt zurück nach Koblach. Ich war und bin immer gerne da, aber mein Platz ist in Brasilien.