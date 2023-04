„Als würde mich meine Mutter umarmen“

Das ist viele Jahre her. In der Zwischenzeit hat Herr Azizi eine Ausbildung zur Pflegehilfe gemacht, die Mittelschule absolviert, arbeitetet beim Mobilen Hilfsdienst und spricht fließend Deutsch. Auch österreichischer Staatsbürger ist er mittlerweile geworden. Wenn er zurückdenkt, übermannt ihn ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit. „Ich bin jede Sekunde dankbar. Dankbar ohne Ende, dass ich der Frau Doktor begegnet bin. Nicht, weil sie mir Essen gab, sondern ein Zuhause. Liebe. Ich hoffe, sie bleibt noch lange so gesund. Müsste ich sie vierundzwanzig Stunden auf meinem Rücken tragen, wäre das immer noch zu wenig lang ...“ Die Frau Doktor winkt ab. Ihr ist derart blumig formulierte Anerkennung unangenehm. „Es ist doch selbstverständlich, dass man einem Menschen in der Not hilft“, erwidert sie.