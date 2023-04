Kiew nennt Dokumente zu Offensivplänen Fälschung

„Seit dem Zusammenbruch der UdSSR sind die Geheimdienste so weit heruntergekommen, dass sie sich nur mit Photoshop und “virtuellen Fake-Leaks„ rehabilitieren können“, twitterte der ukrainische Politiker am Freitag und spielte auf vergangene Fälle an, bei der russische Spionage aufgeflogen war. Moskau werde die wahren ukrainischen Pläne bald vor Ort sehen können, kündigte Podoljak vollmundig an (siehe unten).