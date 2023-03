Ukrainische Frühjahrsoffensive in Warteschleife

Russische Truppen verlagert

Nach Einschätzung der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) dürfte sich Russland möglicherweise auch darauf vorbereiten, die militärische Offensive um die Frontstadt Wuhledar im Osten der Ukraine wieder aufzunehmen. Darauf deutete die Verlagerung von Truppen im Gebiet Donbass hin, schrieb das ISW in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht. Zudem gebe es Hinweise auf Bitten um die Aufstockung von Munition in diesem Abschnitt der Front.