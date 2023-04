Rassismus-Eklat in der Fußball-Nachwuchsliga

Das Spiel der U17 fand vergangenen Sonntag in der Landeshauptstadt statt, als ein Spieler der Austria Klagenfurt in der 70. Minute von einem Bleiburger Spieler rassistisch beschimpft und beleidigt wurde, wie es seitens der APA heißt. Der Junge sei in Tränen ausgebrochen und nicht mehr fähig gewesen, weiterzuspielen.