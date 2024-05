Neue Rekord-Bilanz: mehr als 55.000 Besucher!

Von einem neuen Besucherrekord spricht ip-media-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig. In den vier Tagen des Hafenfests strömten rund 55.000 Menschen aus der gesamten Alpen-Adria-Region in die Klagenfurter Ostbucht an den wunderschönen Wörthersee. „Besonders viele steirische Gäste sind heuer zum Hafenfest angereist“, zeigen sich die Veranstalter sehr zufrieden.