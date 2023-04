Klimaneutralität 2040 „ist zu Märchen geworden“

„Auch mit keiner Klimapolitik liegt man in Umfragen gut“

Der Wissenschaftler sieht polittaktische Gründe dafür, dass Klimaschutz als nicht erstrebenswert gelte und etwa Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) von „Untergangsszenarien“ nichts wissen will: „Die ÖVP sieht natürlich, dass die FPÖ in den Umfragen stark zulegt. Die FPÖ will von Klimapolitik noch weniger wissen als die ÖVP. Somit ist klar, dass man auch mit keiner Klimapolitik in den Umfragen ganz gut liegen und möglicherweise die nächste Wahl gewinnen kann“, so Steurer.