Energieeffizienzgesetz: Doch zu wenig effizient?

Energiearmut in Österreich soll bis 2030 beendet sein

Auch die Energiearmut werde nicht ausreichend thematisiert. Durch schlechte Dämmung und veraltete Heizungen sei der Energieverbrauch in manchen Haushalten um ein Drittel höher als der Durchschnitt. Die Energiekosten würden etwa ein Fünftel des Haushaltseinkommens in Anspruch nehmen. Global 2000 spreche sich dafür aus, diese Energiearmut in Österreich bis 2030 komplett zu beenden.