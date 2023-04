Klimaaktivistin nach Befragung: „Jetzt erst recht“

Will weiter an Protesten teilnehmen

Insgesamt habe die Befragung rund dreieinhalb Stunden gedauert. Wie es nun weitergeht, wisse sie noch nicht. „Ich gehe aber davon aus, dass sich diese Sache noch weiter ziehen wird“, so die gebürtige Bayerin, die in Klagenfurt studiert und in Graz wohnt. Sie wolle sich jedoch vom Vorgehen der Behörden nicht einschüchtern lassen. „Ich denke mir eher: Jetzt erst recht!“, sagte Windl. „Es ist unser gutes Recht, für das Klima zu protestieren, solange die Regierung nicht handelt.“ Auch bei der nächsten Protestwelle in Graz will sie teilnehmen.