Ein E-Lkw gibt nun für BMW-Motorenproduktion Gas

Bei BMW in Steyr laufen die Bauarbeiten für die Produktion von E-Antrieben auf Hochtouren. Gerade sind zwei neue Hallen im Entstehen. Parallel dazu ist in der Logistik des Werks schon die Zukunft der Mobilität angekommen: Motoren, die in Oberösterreich für den Premiumhersteller produziert werden, werden seit kurzem mit einem mit Strom betriebenen Lkw transportiert.