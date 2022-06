Milliarden-„Ja“ für das BMW-Werk in Steyr

„Die Verbrennermotoren sind Auslaufmodelle. Das Werk in Steyr wird in den nächsten Jahren sicher zurückgefahren“ - so oder ähnlich hatte sich der Abgesang angehört, der in den letzten Monaten immer wieder auf das BMW-Werk angestimmt wurde. Jetzt sind die Skeptiker aber still. Grund: Der Fahrzeughersteller schwört Steyr die Treue, erneuerte sein „Ja“ an den Standort - und das laut und deutlich.