Rapid: Euphorie schwappt spielerische Defizite weg

Vaduz-Blamage, Trainer-Wechsel, vermeintliche Revolte, Präsidiumswahl, das Zittern um die Top-6, Derby-Pleiten - Grün-Weiß ertrug in dieser Saison schon mehr Turbulenzen als andere Klubs in einem ganzen Jahrzehnt. „Glückwunsch an den Verein, wir dürfen ein Cup-Finale bestreiten“, war Trainer Zoki Barisic bei aller Erleichterung vor allem demütig.